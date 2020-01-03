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03 Ocak 2020, Cuma
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'nin kampı başladı

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

Devre arası kampını 'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirecek , hazırlıklarına başladı. Kampa yeni Mike Beijnen ve altyapıdan kaleci de katıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, kampın ilk antrenmanında ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalıştı.

Kampa yeni Mike Beijnen ve altyapıdan kaleci de katıldı.

hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

  1. 03.01.2020
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