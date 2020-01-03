Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı
Devre arası kampını Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirecek Gençlerbirliği, hazırlıklarına başladı. Kampa yeni transfer Mike van Beijnen ve altyapıdan kaleci Atalay Gökçe de katıldı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, kampın ilk antrenmanında ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalıştı.
Kampa yeni transfer Mike van Beijnen ve altyapıdan kaleci Atalay Gökçe de katıldı.
Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
- 03.01.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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