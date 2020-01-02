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02 Ocak 2020, Perşembe
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Gerçek Gençler ikinci yarıda

Gerçek Gençler ikinci yarıda

Başkanı Murat Cavcav, ikinci yarı için iddialı açıklamalarda bulundu.

Başkanı Murat Cavcav, ikinci yarı için iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Cavcav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğumuzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu ana kadar bunun belirtilerini göstersek de gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceğimize inanıyorum" diye kırmızı-siyahlı camiaya umut dağıttı.
  1. 2.1.2020
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