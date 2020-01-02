Gerçek Gençler ikinci yarıda
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, ikinci yarı için iddialı açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, ikinci yarı için iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Cavcav, "Bir yıl ara vererek döndüğümüz ligin, gediklisi olduğumuzu göstermemiz gereken bir sezon. Şu ana kadar bunun belirtilerini göstersek de gerçek Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda izleteceğimize inanıyorum" diye kırmızı-siyahlı camiaya umut dağıttı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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