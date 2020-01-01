Beijnen Gençler’de
Gençlerbirliği, Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı. Barcelona'nın B takımında forma giyen 20 yaşındaki Hollandalı sağ bekin bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği ve 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gençlerbirliği, Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı. Barcelona'nın B takımında forma giyen 20 yaşındaki Hollandalı sağ bekin bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği ve 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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