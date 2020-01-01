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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Gençler’de

Beijnen Gençler’de

, Mike van 'i kadrosuna kattı. 'nın B takımında forma giyen 20 yaşındaki Hollandalı sağ bekin bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği ve 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

, Mike van 'i kadrosuna kattı. 'nın B takımında forma giyen 20 yaşındaki Hollandalı sağ bekin bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği ve 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

  1. 1.1.2020
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