Gençler dirildi
Ankara ekibi Stancu (2) ve Sio’nun golleriyle üç puana uzandı. Hamza Hamzaoğlu ile 6. maçta 3. galibiyet gelirken, Göz-Göz 5 maç aradan sonra mağlup oldu.
Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-2 kaybeden Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek kendine geldi. 30. dakikada Seuntjens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Stancu, arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 34'te Serdar Gürler'in kornerden gönderdiği topa Wallace Reis, arka direkte eşitliği getirdi: 1-1. 36'da Sio, vücut çalımıyla Serdar'dan kurtardı, nefis vurdu: 2-1 ve ilk yarı bu skorla bitti.
GASSAMA YAKTI
İkinci devrede Gençlerbirliği tempoyu ayarlayan taraftı. Göztepe; Deniz, Eren ve Mossoro gibi silahlarını oyuna alsa da başarılı olamadı. 67'de Sio'nun ceza sahasına gönderdiği topa Gassama ters vurdu. Altı pas içinde röveşata vuran Stancu fileleri sarstı: 3-1. Kalan dakikalarda gol olmayınca kırmızı-siyahlılar kazandı. Başkent ekibi Hamza Hamzaoğlu ile 6. maçında 11. puanını aldı. Göz-Göz ise İlhan Palut'la ilk yenilgisini tattı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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