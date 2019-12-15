Gençler dirildi

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-2 kaybeden Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek kendine geldi. 30. dakikada Seuntjens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Stancu, arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 34'te Serdar Gürler'in kornerden gönderdiği topa Wallace Reis, arka direkte eşitliği getirdi: 1-1. 36'da Sio, vücut çalımıyla Serdar'dan kurtardı, nefis vurdu: 2-1 ve ilk yarı bu skorla bitti.



GASSAMA YAKTI

İkinci devrede Gençlerbirliği tempoyu ayarlayan taraftı. Göztepe; Deniz, Eren ve Mossoro gibi silahlarını oyuna alsa da başarılı olamadı. 67'de Sio'nun ceza sahasına gönderdiği topa Gassama ters vurdu. Altı pas içinde röveşata vuran Stancu fileleri sarstı: 3-1. Kalan dakikalarda gol olmayınca kırmızı-siyahlılar kazandı. Başkent ekibi Hamza Hamzaoğlu ile 6. maçında 11. puanını aldı. Göz-Göz ise İlhan Palut'la ilk yenilgisini tattı.