Pogba imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, transferin son gününde Saint-Étienne'den Florentin Pogba'yı kadrosuna kattı.
Kırmızı-Siyahlı ekip, 27 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya sözleşme imzaladı. Gine doğumlu oyuncu daha önce Celta ve Sedan kulüplerinin formasını da giydi ve 3 kez Fransa U20 Milli Takımı, 20 kez de Gine A Milli Takımında şans buldu.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:56
-
G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
-
İmza töreninde Nuri Alço sürprizi!
Toplam 2
Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
-
Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!
Toplam 11
Yorum
kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
Pogba imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.