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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Pogba imzayı attı

    Pogba imzayı attı

    Süper Lig ekiplerinden , devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, transferin son gününde Saint-Étienne'den Florentin Pogba'yı kadrosuna kattı.

    Kırmızı-Siyahlı ekip, 27 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya sözleşme imzaladı. Gine doğumlu oyuncu daha önce Celta ve Sedan kulüplerinin formasını da giydi ve 3 kez Fransa U20 Milli Takımı, 20 kez de Gine A Milli Takımında şans buldu.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:56
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