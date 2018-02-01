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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Pogba'nın abisi geldi

    Pogba'nın abisi geldi
    G.BİRLİĞİ, 'da St. Etienne'den 27 yaşındaki stoper Florentin Pogba'yı aldı. M.United'da oynayan Fransız yıldız 'nın da ağabeyi olan tecrübeli futbolcu, 1.5 yıllık imzayı attı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:14
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