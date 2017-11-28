Ümit Özat, Beşiktaşlı ismi istiyor!
8 puanda kalarak sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği, transfer için şimdiden kolları sıvadı.
Beşiktaş'ta hiç şans bulamayan başarılı forvetin de yeniden yuvaya dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:45
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Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
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