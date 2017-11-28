 Ümit Özat, Beşiktaşlı ismi istiyor! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Ümit Özat, Beşiktaşlı ismi istiyor!

    Ümit Özat, Beşiktaşlı ismi istiyor!

    8 puanda kalarak sıkıntılı günler geçiren , transfer için şimdiden kolları sıvadı.

    Kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde eski yıldızı 'i kadrosuna katmak istiyor.

    Beşiktaş'ta hiç şans bulamayan başarılı forvetin de yeniden yuvaya dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

    Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:45
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