Gençler avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu ilk maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Kars 36 Spor ile Süper Lig ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kars Aba Müslüm Güven Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Gençlerbirliği oldu.