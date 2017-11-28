 Gençler avantajı kaptı - Türkiye Kupası - 28 Kasım 2017 Salı

Gençler avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu ilk maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Kars 36 Spor ile Süper Lig ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kars Aba Müslüm Güven Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

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Türkiye Kupası 28 Kasım 2017, Salı

Güncelleme: 28 Kasım 2017, Salı 15:05

Gençler avantajı kaptı

Ümit Özat'ın ikinci döneminde, ikinci maçına çıkan Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren geolleri 52. dakikada Murat Duruer ve 68. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 86. dakikada Burak Can Akıncı'dan geldi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Aralık Salı günü Ankara'da oynanacak.

Stat: Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora, Samet Tosun, Sarper Salih Ağca, Nazım Berat Karaali, Sabahattin Genç, Abdurrahman Kırmacı (Dk. 69 Emrah Turan) Bulut Akbaş, Nurettin Ecevit, Şükrü Can Yılmaz (Dk. 84 Burak Can Akıncı), Hakan Tice (Dk. 81 Kante)

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Ahmet Oğuz) Scekic, Murat Duruer, N'Diaye, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Orhan Şam, Mehmet Taş (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Muric

Goller: Dk. 52 Murat Duruer, Dk. 68 Muric (Gençlerbirliği), Dk. 86 Burak Can Akıncı (Kars 36 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Muric, Dk. 73 N'Diaye, Dk. 82 Ahmet İlhan Özek, Dk. 85 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 87 Burak Can Akıncı (Kars 36 Spor)

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kars36 kars36

ama ezilmedi kars36

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cevapla 28.11.2017 15:33
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