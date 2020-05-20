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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Gazişehir Gaziantep Sumudica ve Maxim'in corona virüsü testi belli oldu!

Sumudica ve Maxim'in corona virüsü testi belli oldu!

Sumudica ve Maxim'in corona virüsü testi belli oldu!

FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu 'in 14 günlük karantina süreci sona erdi. Teknik heyet ve Maxim'in yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları belli oldu. İşte detaylar...

ekiplerinden Futbol Kulübü'nde ülkeleri Romanya'dan dönen , yardımcı antrenörler ve futbolcu , 14 gün karantinaya alınmıştı. Karantina süreleri sona eren Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Maxim'e yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.

Sumudica, yardımcı antrenörler ve Maxim'in antrenmanlarda yer alması bekleniyor.

  1. 20.05.2020
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