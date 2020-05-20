Sumudica ve Maxim'in corona virüsü testi belli oldu!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim'in 14 günlük karantina süreci sona erdi. Teknik heyet ve Maxim'in yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ülkeleri Romanya'dan dönen Teknik Direktör Marius Sumudica, yardımcı antrenörler ve futbolcu Alexandru Maxim, 14 gün karantinaya alınmıştı. Karantina süreleri sona eren Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Maxim'e yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.
Sumudica, yardımcı antrenörler ve Maxim'in antrenmanlarda yer alması bekleniyor.
- 20.05.2020
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