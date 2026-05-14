Günay G.Antep’e

G.Saray'daki durumu belirsizliğini koruyan kaleci Günay Güvenç ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki kalecinin eski takımı Gaziantep FK'nin transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Günay, 2023'te 250 bin euro'ya Gaziantep'ten G.Saray'a transfer olmuştu. Tecrübeli kaleci, bu sezon 15 maçın 5'inde kalesini gole kapattı ve 14 gole engel olamadı.