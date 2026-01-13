Gassama Gaziantep FK’da

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gazıantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, genç yetenek Karamba Gassama'yı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu Gassama, Gaziantep FK ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde resmi sözleşmeye imza atan Gassama, artık Gaziantep temsilcisinin formasını giyecek. Genç futbolcu, son olarak Arnavutluk'un Dinamo City takımında forma giyiyordu.

Yeni transfer Karamba Gassama, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.