Haberler Gaziantep FK G.Antep hazır

G.Antep hazır

Burak Yılmaz’la 3 galibiyet, 1 beraberlik alan G.Antep FK, bugün de Samsunspor’u eli boş gönderip namağlup serisini sürdürme amacında

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
G.Antep hazır
Gaziantep FK, bugün Samsunspor'u konuk edecek. Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan kırmızı- siyahlı ekibin 10 puanı bulunuyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, son 4 maçta yükselen bir grafik yakaladı. İsmet Taşdemir yönetiminde lige "merhaba" diyen kırmızı-siyahlılar, ilk iki haftadaki Galatasaray ve Konya mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz'la çıktığı 4 maçta da yenilmeyen Gaziantep FK, G.Birliği, K.Paşa ve Kocaelispor'u yenip Trabzonspor ile berabere kaldı.
