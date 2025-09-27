G.Antep hazır

GaziantepFK, bugün Samsunspor'u konuk edecek. Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan kırmızı- siyahlı ekibin 10 puanı bulunuyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, son 4 maçta yükselen bir grafik yakaladı. İsmet Taşdemir yönetiminde lige "merhaba" diyen kırmızı-siyahlılar, ilk iki haftadaki Galatasaray ve Konya mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz'la çıktığı 4 maçta da yenilmeyen Gaziantep FK, G.Birliği, K.Paşa ve Kocaelispor'u yenip Trabzonspor ile berabere kaldı.