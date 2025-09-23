Antep’in bileği bükülmüyor

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Sezona Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Güneydoğu temsilcisi, sonraki haftalarda Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u mağlup etti; son olarak Trabzonspor ile berabere kaldı. Böylece ligdeki son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi.
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Sezona Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Güneydoğu temsilcisi, sonraki haftalarda Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u mağlup etti; son olarak Trabzonspor ile berabere kaldı. Böylece ligdeki son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi.