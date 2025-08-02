Muleka Gaziantep'te

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, transferde rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in raporu doğrultusunda hücum hattına takviye arayışındaki kırmızı-siyahlılar, tanıdık bir ismi radarına aldı. Gaziantep ekibi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Kholood'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 25 yaşındaki Jackson Muleka için harekete geçti. Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli forvetin de Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'da Al-Kholood'un yolunu tutan Muleka, boy gösterdiği 30 karşılaşmada 7 gol, 6 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıldız santrfor, 17 kez de Kongo Milli Takımı'nda ter dökerken, 3 gol attı. Kongolu futbolcu, forvetin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.

Muleka, Beşiktaş'la 2023-24'te Türkiye Kupası, 2024-25'te de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.