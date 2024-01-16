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Gaziantep FK Brayan Riascos ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon başında kiraladığı Kolombiyalı forvet Brayan Riascos'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:12
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Gaziantep FK Brayan Riascos ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon başında Ukrayna ekibi Metalist'ten kiraladığı Kolombiyalı santrfor Brayan Riascos ile yollarını ayırdı.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Riascos, bu sezon Gaziantep FK ile çıktığı 18 maçta 2 gol attı.

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