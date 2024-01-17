Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Bodrum FK maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Gaziantep FK - Bodrum FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gaziantep FK - Bodrum FK maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Gaziantep FK - Bodrum FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de kazanmak ve adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:14 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:18
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Gaziantep FK - Bodrum FK maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Gaziantep FK - Bodrum FK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gaziantep FK - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Bodrum FK maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK - Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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