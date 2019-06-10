Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

Bordo-mavili takım altyapısında başlattığı gençlik hamlesini yurt dışı transferinde de sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası, Marsilya'nın genç kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:52
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gençlik hamlesi başlatan Trabzonspor bunu sürdürüyor. Bordo-mavililer bir süredir ilgilendiği Marsilya'lı Yusuf Sarı'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
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20 yaşındaki genç oyuncunun menajeri Nejat Okutan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Marsilya ve Ümit Milli Takımımızın genç yeteneği Yusuf Sarı, Trabzonspor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Okutan, Yusuf'un bonservisiyle birlikte Karadeniz ekibine transferinin gerçekleştiğini kaydetti. Böylece Trabzonspor, altyapısından imza attığı genç oyuncuların haricinde ilk dış transferini gerçekleştirmiş oldu.
YAKINDA İMZAYA GELİYOR
Bordo mavili takımın her konuda anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek, 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Karadeniz devinin taraftarları da bu gelişme üzerine bir hayli memnun oldu.
Bir süredir Yusuf Sarı'nın İnstagram hesabına "Come to Trabzonspor" mesajları yollayan taraftarlar da menajeri Nejat Okutan'ın mesajı üzerine sevinç yaşadı. Geleceği çok parlak olan Yusuf Sarı direkt 11'de oynayacak yetenekte bir isim.