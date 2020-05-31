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Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Bordo-mavililer gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin hesaplarını yaparken bir yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarını yürütüyor. Rahmi Anıl Başaran'a imza attıran bordo-mavililerde sürpriz bir golcü gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un bedava kadrosuna katacağı yıldız isim...

31 Mayıs 2020 Pazar 20:30 Güncelleme: 31.05.2020 20:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





