Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Bordo-mavililer gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin hesaplarını yaparken bir yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarını yürütüyor. Rahmi Anıl Başaran'a imza attıran bordo-mavililerde sürpriz bir golcü gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un bedava kadrosuna katacağı yıldız isim...
31 Mayıs 2020 Pazar 20:30 Güncelleme: 31.05.2020 20:30
Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başlamıştı.

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Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor

Ligin en hazır takımı görünümünde olan bordo-mavililerde hedef sezon sonu iki kupayı da müzeye götürmek.

Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor

Takım belirlenen hedef için çalışmalarına devam ederken yönetim de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ın ardından Aly Malle içinde anlaşma sağlayan bordo-mavililer trasnferde dur durak bilmiyor.

Trabzonspor'a süper golcü! Takasla geliyor

Yusuf Yazıcı'ya karşılık Fransız ekibi Lille'nin Trabzonspor'a gönderdiği Edgar Le kiralık olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyiyordu.

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