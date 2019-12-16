Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte Trabzonspor Denizlispor maçı öncesi yaşananlar, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

16 Aralık 2019 Pazartesi 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





