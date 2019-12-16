Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte Trabzonspor Denizlispor maçı öncesi yaşananlar, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
16 Aralık 2019 Pazartesi 16:43
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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşıyor.
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Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligin 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Denizlispor ise geride kalan haftalarda topladığı 18 puanla 10. sırada yer alıyor.
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (15G 3B 1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Şubat 2009'da 0-2).