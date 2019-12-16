Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte Trabzonspor Denizlispor maçı öncesi yaşananlar, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
16 Aralık 2019 Pazartesi 16:43
Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşıyor.

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Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...

Ligin 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...

Denizlispor ise geride kalan haftalarda topladığı 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (15G 3B 1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Şubat 2009'da 0-2).

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