Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Onyekuru ve Feghouli attıkları gollerle yıldızlaştı. İşte Süper Lig'de 33. haftanın en iyi 11'i...
21 Mayıs 2019 Salı 11:36 Güncelleme: 21.05.2019 15:18
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i açıklandı.

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Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

Opta ve Goal Türkiye işbirliğiyle hazırlanan kadroda; Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa'dan futbolculara yer verildi.

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

Süper Lig'de 33. haftanın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu;

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

BETO (GÖZTEPE)

Kurtarış: 3 Kurtarış %: 100 Gole kapama: 1

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

FİLİP NOVAK (TRABZONSPOR)

Gol: 1 İsabetli pas %: 93,8 Sahipsiz top kazanma: 4 Pas arası: 3

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