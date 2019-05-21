Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Onyekuru ve Feghouli attıkları gollerle yıldızlaştı. İşte Süper Lig'de 33. haftanın en iyi 11'i...
21 Mayıs 2019 Salı 11:36
Güncelleme: 21.05.2019 15:18
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Spor Toto Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i açıklandı.
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Opta ve Goal Türkiye işbirliğiyle hazırlanan kadroda; Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa'dan futbolculara yer verildi.
Süper Lig'de 33. haftanın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu;
BETO (GÖZTEPE)
Kurtarış: 3 Kurtarış %: 100 Gole kapama: 1
FİLİP NOVAK (TRABZONSPOR)
Gol: 1İsabetli pas %: 93,8Sahipsiz top kazanma: 4Pas arası: 3