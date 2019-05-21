Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Onyekuru ve Feghouli attıkları gollerle yıldızlaştı. İşte Süper Lig'de 33. haftanın en iyi 11'i...

21 Mayıs 2019 Salı 11:36 Güncelleme: 21.05.2019 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





