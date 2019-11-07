UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, bugün K Grubu 4. maçında Krasnodar karşısında ya tamam ya devam mücadelesine çıkacak. Rakibine ilk maçta 2-0 yenilen bordo-mavililer, Krasnodar Stadyumu'nda mutlak galibiyet hedefliyor. İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı 11'i...
7 Kasım 2019 Perşembe 07:32
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Bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nde kalmak için çok kritik bir müsabakaya çıkıyor. Ünal Karaman ve öğrencileri bugün 20.55'te başlayacak mücadelede deplasmanda Krasnodar'ı yenerek umutlarını sürdürmenin peşinde.
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Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. C Grubu'nda 1 puanı bulunan temsilcimiz bugün kazanarak umutlarını son 2 maça taşımayı hedefliyor. Ancak ciddi eksikler de var. Pereira, Sosa, Sturridge, Obi Mikel, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban ve Onazi kadroda yok.
SAĞ BEK HÜSEYİN
Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman bu önemli eksikler sebebiyle mecburi rotasyona gidecek. Rusya'ya götürülmeyen Joao Pereira'nın yerine sağ bekte Hüseyin Türkmen görev alacak.
Başarılı çalıştırıcı stoperden Hüseyin'den doğan boşluğu Campi'yi oynatarak kapatacak. Orta saha Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'dan oluşacak. Usta hoca, hücum hattında ise Ahmet Canbaz ve Donis Avdijaj'ı kanatlarda kullanacak. En uçta her zamanki gibi Sörloth yer alacak.
AVRUPA'DA 133. MAÇI
Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda 133. karşılaşmaya çıkıyor. Bordo-mavililer geride kalan 132 randevuda 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 48 yenilgi elde etti. Rakip ağları 171 kez havalandıran Karadeniz temsilcisi kalesinde ise 177 gol gördü.