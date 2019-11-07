İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı 11'i

Başarılı çalıştırıcı stoperden Hüseyin'den doğan boşluğu Campi'yi oynatarak kapatacak. Orta saha Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'dan oluşacak. Usta hoca, hücum hattında ise Ahmet Canbaz ve Donis Avdijaj'ı kanatlarda kullanacak. En uçta her zamanki gibi Sörloth yer alacak.