İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki 7 muhtemel rakibi kesinleşti.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 08:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3. ön eleme turundan katılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bordo-mavililer, UEFA'daki 8,000 puanıyla, bu turda seri başı olamayacak ve seri başı olarak gelecek takımlarla eşleşecek.
Toplamda 52 takımın katılacağı 3. turda 26 eşleşmeden galip çıkacak takımlar, 4. ön eleme turuna adını yazdıracak.
TRABZONSPOR'UN NETLEŞEN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Henüz tamamlanmayan liglerden gelecek takımların belirsizliği sürerken, bordo-mavililerin şu ana kadar 7 muhtemel rakibi netleşti.
Trabzonspor'un 26 muhtemel rakibinden kesinleşen 7 takım şu şekilde: