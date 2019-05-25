İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki 7 muhtemel rakibi kesinleşti.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 08:34
İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3. ön eleme turundan katılacak.

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İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Bordo-mavililer, UEFA'daki 8,000 puanıyla, bu turda seri başı olamayacak ve seri başı olarak gelecek takımlarla eşleşecek.

İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Toplamda 52 takımın katılacağı 3. turda 26 eşleşmeden galip çıkacak takımlar, 4. ön eleme turuna adını yazdıracak.

İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri

TRABZONSPOR'UN NETLEŞEN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Henüz tamamlanmayan liglerden gelecek takımların belirsizliği sürerken, bordo-mavililerin şu ana kadar 7 muhtemel rakibi netleşti.

İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un 26 muhtemel rakibinden kesinleşen 7 takım şu şekilde:

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