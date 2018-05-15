Avrupa devleri Yusuf Yazıcı'dan vazgeçmiyor!
Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015'te düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, Bursaspor'a attığı golle ligde bu sezon 9. golünü kaydederken, 3 sezonda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı.
Mini yorum: Olcay Çakır
Dimdik ayakta
Yusuf'a şu performansa bile sezonda tonlarca küfür ve hakaret edildi. Adı yıldız, maliyeti star kategorisinde olan fakat istatistiklerine bakıldığında neredeyse gözükmeyecek kadar düşük "isimler"e hoşgörüde sınır tanınmazken yapıldı bunlar üstelik... Hepsine kulak tıkadı, "hiç" düzeyinde etkilendi ve dimdik ayakta kaldı... Ailesi, adam gibi, iradeli, duruşu olan bir çocuk yetiştirmiş... İstatistikleri göz kamaştırıyor şimdi. Talibi bol... Şimdi onaküfür edenler kendilerine yeni bir kurban arıyor olabilirler. Peki ya çocuğu kaybetseydik sizin yüzünüzden? İşte o nedenle; Değişim diyorsak, önce "bilinç altyapımız"dan başlamalıyız.
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