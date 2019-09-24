Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Vodafone Park'ta kötü günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl şampiyonluk mücadelesi veren fakat bu yıl eski görüntüsünden çok uzak olan Başakşehir'i konuk etti. 1-1 biten karşılaşmaya hakem Suat Aslanboğa damga vurdu. İlk yarının sonunda gündemi uzun süre meşgul edecek bir pozisyon yaşandı. Bu pozisyonun ardından Suat Aslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve o anda saha karıştı. İşte o anlar ve Arda Turan...
24 Eylül 2019 Salı 08:31 Güncelleme: 24.09.2019 08:48
Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

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Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve ilk 5 haftada 1 galibiyette kaldı.

Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Başakşehir'in golünü 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti.

Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Beşiktaş'ta ise golü 84. dakikada Burak Yılmaz attı. Sakatlığını atlatan ve bu sezon ilk kez forma giyen Burak Yılmaz, bu golüyle takımına puanı getiren isim oldu.

Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5 hafta sonunda 4. kez puan kaybı yaşadı ve 5 puan ile haftayı 11. sırada tamamladı.

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