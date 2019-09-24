Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...

Vodafone Park'ta kötü günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl şampiyonluk mücadelesi veren fakat bu yıl eski görüntüsünden çok uzak olan Başakşehir'i konuk etti. 1-1 biten karşılaşmaya hakem Suat Aslanboğa damga vurdu. İlk yarının sonunda gündemi uzun süre meşgul edecek bir pozisyon yaşandı. Bu pozisyonun ardından Suat Aslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve o anda saha karıştı. İşte o anlar ve Arda Turan...

24 Eylül 2019 Salı 08:31 Güncelleme: 24.09.2019 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





