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Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Suat Arslanboğa ve Arda Turan...
Vodafone Park'ta kötü günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl şampiyonluk mücadelesi veren fakat bu yıl eski görüntüsünden çok uzak olan Başakşehir'i konuk etti. 1-1 biten karşılaşmaya hakem Suat Aslanboğa damga vurdu. İlk yarının sonunda gündemi uzun süre meşgul edecek bir pozisyon yaşandı. Bu pozisyonun ardından Suat Aslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve o anda saha karıştı. İşte o anlar ve Arda Turan...
24 Eylül 2019 Salı 08:31
Güncelleme: 24.09.2019 08:48
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Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
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Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve ilk 5 haftada 1 galibiyette kaldı.
Başakşehir'in golünü 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti.
Beşiktaş'ta ise golü 84. dakikada Burak Yılmaz attı. Sakatlığını atlatan ve bu sezon ilk kez forma giyen Burak Yılmaz, bu golüyle takımına puanı getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5 hafta sonunda 4. kez puan kaybı yaşadı ve 5 puan ile haftayı 11. sırada tamamladı.