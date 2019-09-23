Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı sonrası Suat Arslanboğa'nın hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.

23 Eylül 2019 Pazartesi 22:33
Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Türkiye son dönemlerde futboldan çok hakem ve hakem hatalarını konuşuyor. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi sonra tartışmalar aldı başını gitti. Peki Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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