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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı

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    Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı

    ZEKİ UZUNDURUKAN: KADIKÖY'DE DERBİYİ TARAFTAR ALIYOR!
    Galatasaray kadro ve futbol kalitesi olarak Fenerbahçe'nin önünde bir takım. Zaten liderlik koltuğunda oturması da bunun göstergesi. Ama Kadıköy'ün yani Ülker Stadı'nın farklı bir büyüsü var. Bu büyünün adı: TARAFTAR BÜYÜSÜ!
    Bazı maçlar vardır, taraftar rakibe yaptığı baskının yanında, coşkusuyla takımı ateşleyerek maçı alır götürür. F.Bahçe-G.Saray derbilerinde de 90 dakikaya ağırlığını koyan o günkü maçın yıldızı F.Bahçe taraftarı... Eğer F.Bahçe taraftarı, derbide tribünleri tamamen doldurmazsa ve yeteri kadar destek vermezse G.Saray ön plana çıkar. Ama sarı-lacivertli taraftarlar için G.Saray derbisi her zaman derbilerin derbisidir. O yüzden cumartesi günü tribünler tamamen dolacaktır... G.Saray'ın artısı coşkulu futbolu ve kaliteli kadrosu. F.Bahçe'nin artısı ise 12. Adamı yani taraftarı. Derbide ön plana çıkacak oyuncular ise kalecilerle birlikte Gomis ve Giuliano... Ben Galatasaray yenilmez diyorum.
    Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı

    LEVENT TÜZEMEN: SAKİN OLAN KAZANIR​
    Fenerbahçe savunmada güçlü. Galatasaray ise hücum hattı ile göz kamaştırıyor. Kadıköy'deki psikolojik derbide öfkelenmeyen ve sayısal olarak eksilmeyen takım hedefe ulaşır. Fenerbahçeli futbolcular derbilerde darbeli ve temaslı futbol oynayarak rakip oyuncuları sinirlendirip sindirmeye çalışıyor. Kadıköy'de kupa kaldıran Galatasaray'ın hocası olarak tarihe geçen Fatih Terim zihinsel olarak oyuncularını öfkelenmemeleri için mutlaka sıkı sıkı uyarmalıdır. Ayrıca kulübede başta Hasan Şaş olmak üzere yedek oyuncular tribünlerden yapılacak kötü sözlere ve provokasyonlara ve tahriklere karşı kulaklarını tıkamalıdır. Kalite olarak iyi oyunculara sahip olan Galatasaray takımının derbiyi kazanma şifresi; sakinliktir.
    Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı

    TURGAY DEMİR: FENER BİR ŞEKİLDE YENER
    Fenerbahçe, Galatasaray'ı yürüyerek yener! Hikaye bu kadar basit. Kanarya oynamayı başaramasa da oynatmamayı iyi beceriyor. Derbide de olacak olan bu; oyunun her bölümünde rakibi bozmayı hedefleyecek olan sarı-lacivertliler 'iyi futbol' kaygısına düşmeden oyun disiplinlerini koruyarak sonuca ulaşacaklardır. Diyeceksiniz ki, kazanmak için gol gerekiyor mu? Gerekiyor elbette; o konuyu duran toplar çözer! Malum Galatasaray takımı duran toplardan bir şekilde gol yiyor, yine yemesi sürpriz olmaz. Valbuena, Guiliano, De Souza ve Skrtel gibi oyuncular Fenerbahçe adına önemli görevler üstleneceklerdir. Galatasaray'da ise her şey Gomis'in performansına ve savunmanın ne kadar ayakta kalıp kalamayacağına bağlı. Yani ligin kaderini etkileyecek bu derbide benim favorim Fenerbahçe.

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