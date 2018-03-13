Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı
ZEKİ UZUNDURUKAN: KADIKÖY'DE DERBİYİ TARAFTAR ALIYOR!
Galatasaray kadro ve futbol kalitesi olarak Fenerbahçe'nin önünde bir takım. Zaten liderlik koltuğunda oturması da bunun göstergesi. Ama Kadıköy'ün yani Ülker Stadı'nın farklı bir büyüsü var. Bu büyünün adı: TARAFTAR BÜYÜSÜ!
Bazı maçlar vardır, taraftar rakibe yaptığı baskının yanında, coşkusuyla takımı ateşleyerek maçı alır götürür. F.Bahçe-G.Saray derbilerinde de 90 dakikaya ağırlığını koyan o günkü maçın yıldızı F.Bahçe taraftarı... Eğer F.Bahçe taraftarı, derbide tribünleri tamamen doldurmazsa ve yeteri kadar destek vermezse G.Saray ön plana çıkar. Ama sarı-lacivertli taraftarlar için G.Saray derbisi her zaman derbilerin derbisidir. O yüzden cumartesi günü tribünler tamamen dolacaktır... G.Saray'ın artısı coşkulu futbolu ve kaliteli kadrosu. F.Bahçe'nin artısı ise 12. Adamı yani taraftarı. Derbide ön plana çıkacak oyuncular ise kalecilerle birlikte Gomis ve Giuliano... Ben Galatasaray yenilmez diyorum.
DR. GÜRKAN KUBİLAY: BU MAÇI FENER ALIR
İç sahada 37 puan alırken, dışarda yarısını bile alamamış (16) bir G.Saray. İçerde (24) ve dışarda (23) ile nerede ise aynı puanı alıp, içeri avantajını kullanamamış bir Fenerbahçe. Son 6 deplasmanda, Karabük hariç sadece Başakşehir'e atabilmiş Gomis'li , tüm asistlerini içerde yapabilmiş Belhanda'lı bir G.Saray. G.Saray'ın santraforları ve sürekli oynayan kanat adamlarının gollere katkısı 62 iken , bu adamlarının sayısı 22 de kalan Fenerbahçe. Tüm rakamlar acayip yerlere götürürken, asıl belirleyeni günlük psikolojik ve fizik durumun olacağı maç. Üst olur, 2 takım da atar Fenerbahçe kazanır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.BAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Bu maç daha çok Fenerbahçe takımı açısından çok önemli. Çünkü ligdeki hedefi olan şampiyonluk yarışının içinde kalabilmesi için Fenerbahçe'nin Galatasaray maçından mutlak üç puanla ayrılması gerekiyor. Beraberlik dahi Fenerbahçe takımının işine yaramıyor. Sarı lacivertliler şayet berabere kalırlarsa ligin bundan sonraki bölümünde şampiyonluk yarışının dışında kalacaklardır. Benim bu maçta favorim Fenerbahçe. Çünkü derbilerde bir kural vardır; ev sahibi takım maça bir adım önde başlar. Bu önemli derbide sahada bence Fernandao maçın yıldız ismi olur. Karşılaşmanın kaderini etkileyecek isimlerden biri de Fernandao'dur.
LEVENT TÜZEMEN: SAKİN OLAN KAZANIR
Fenerbahçe savunmada güçlü. Galatasaray ise hücum hattı ile göz kamaştırıyor. Kadıköy'deki psikolojik derbide öfkelenmeyen ve sayısal olarak eksilmeyen takım hedefe ulaşır. Fenerbahçeli futbolcular derbilerde darbeli ve temaslı futbol oynayarak rakip oyuncuları sinirlendirip sindirmeye çalışıyor. Kadıköy'de kupa kaldıran Galatasaray'ın hocası olarak tarihe geçen Fatih Terim zihinsel olarak oyuncularını öfkelenmemeleri için mutlaka sıkı sıkı uyarmalıdır. Ayrıca kulübede başta Hasan Şaş olmak üzere yedek oyuncular tribünlerden yapılacak kötü sözlere ve provokasyonlara ve tahriklere karşı kulaklarını tıkamalıdır. Kalite olarak iyi oyunculara sahip olan Galatasaray takımının derbiyi kazanma şifresi; sakinliktir.
GÜRCAN BİLGİÇ: KALECİLER BELİRLEYECEK
Bu tip derbilerdeki ilk cümlede "evsahibi takım favori" şeklinde söylenir. Sadece Kadıköy'ün gelenekleri değil, Fenerbançe takımının oyun kurgusu da Galatasaray'ın kırılgan yapısından faydalanır. Kadıköy'de derbi oynamayı bilen bir seyirci önünde oynanacak maç. F.Bahçe için ise rekabetin yanı sıra bu sezon final maçı niteliğinde. Maçın kaderini kaleciler değiştirecek. G.Saray'ın kalecisi Muslera veya Fener'in file bekçisi Volkan'dan biri maçın yıldızı olur.
EMRE BOL: KADIKÖY DEPLASMANI
İki takımın son haftalardaki durumuna bakarsak Galatasaray daha formda gibi görünüyor. Ancak bu sezon çok kötü bir deplasman performansları var. Hele bir de deplasmanın adı Kadıköy olunca eller, ayaklar titremeye başlıyor! Bir tarafta doğru ve düzen futbolunun temsilcisi Aykut Kocaman, diğer yanda kazanmak için her türlü riski alan Fatih Terim. Giuliano gününde olur, Josef ve Topal Galatasaray'ın pas bağlantılarını kesebilirse taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe kazanır. Zaten kaybederse sadece maçı değil ligi de kaybetmiş olacaklar. Önem derecesi yüksek karşılaşmaları çok iyi oynayan Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaray'ı yenerek şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum.
ALP PEHLİVAN: BU DERBİ BERABERE BİTER
Aslında her iki takım için de çok önemli bir 90 dakika olacak. Bir çok kişi Kadıköy faktörü ile Fenerbahçe'yi şanslı görürken ben bu Fenerbahçe- Galatasaray derbisinden beraberlik sonucunun çıkacağını düşünüyorum. Gollü beraberlik de olabilir. Maçta Fenerbahçe'den Juliano ve kaleci Vokan bu maçta öne çıkan isimler olur. Galatasaray'da ise yine bir kaleci Muslera ve son haftalarda sallanan, zaman zaman yükselen, inen, çıkan performansı ile öne çıkan Belhanda bu önemli karşılaşmanın kaderini etkileyecek isimlerden ikisi olur.
TURGAY DEMİR: FENER BİR ŞEKİLDE YENER
Fenerbahçe, Galatasaray'ı yürüyerek yener! Hikaye bu kadar basit. Kanarya oynamayı başaramasa da oynatmamayı iyi beceriyor. Derbide de olacak olan bu; oyunun her bölümünde rakibi bozmayı hedefleyecek olan sarı-lacivertliler 'iyi futbol' kaygısına düşmeden oyun disiplinlerini koruyarak sonuca ulaşacaklardır. Diyeceksiniz ki, kazanmak için gol gerekiyor mu? Gerekiyor elbette; o konuyu duran toplar çözer! Malum Galatasaray takımı duran toplardan bir şekilde gol yiyor, yine yemesi sürpriz olmaz. Valbuena, Guiliano, De Souza ve Skrtel gibi oyuncular Fenerbahçe adına önemli görevler üstleneceklerdir. Galatasaray'da ise her şey Gomis'in performansına ve savunmanın ne kadar ayakta kalıp kalamayacağına bağlı. Yani ligin kaderini etkileyecek bu derbide benim favorim Fenerbahçe.
SERKAN KORKMAZ: EVSAHİBİ DAHA ŞANSLI
Maçın favorisi Fenerbahçe. Galatasaray için "yenilmemek" rasyonel bir hedef olur. Geçen yıl Şenol Güneş, 2012'de Fatih Terim, Kadıköy'de beraberliği hedefleyerek istediğini almışlardı. Terim'in orta sahanın ortasındaki tercihleri çok belirleyici olacak. Her iki takımın kalecileri ve stoperleri hatasız oynarsa maçın berabere bitmesi de güçlü bir olasılık. Sonuçları sadece ligin zirvesini değil, pek çok yönetici, futbolcu ve teknik adamların kaderini doğrudan etkileyecek. Şu an için en büyük merakımız hakemin kim olacağı. Ben olsam derbiye Cüneyt Çakır'ı atardım.
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