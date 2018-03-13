Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı

​ZEKİ UZUNDURUKAN: KADIKÖY'DE DERBİYİ TARAFTAR ALIYOR!

Galatasaray kadro ve futbol kalitesi olarak Fenerbahçe'nin önünde bir takım. Zaten liderlik koltuğunda oturması da bunun göstergesi. Ama Kadıköy'ün yani Ülker Stadı'nın farklı bir büyüsü var. Bu büyünün adı: TARAFTAR BÜYÜSÜ!

Bazı maçlar vardır, taraftar rakibe yaptığı baskının yanında, coşkusuyla takımı ateşleyerek maçı alır götürür. F.Bahçe-G.Saray derbilerinde de 90 dakikaya ağırlığını koyan o günkü maçın yıldızı F.Bahçe taraftarı... Eğer F.Bahçe taraftarı, derbide tribünleri tamamen doldurmazsa ve yeteri kadar destek vermezse G.Saray ön plana çıkar. Ama sarı-lacivertli taraftarlar için G.Saray derbisi her zaman derbilerin derbisidir. O yüzden cumartesi günü tribünler tamamen dolacaktır... G.Saray'ın artısı coşkulu futbolu ve kaliteli kadrosu. F.Bahçe'nin artısı ise 12. Adamı yani taraftarı. Derbide ön plana çıkacak oyuncular ise kalecilerle birlikte Gomis ve Giuliano... Ben Galatasaray yenilmez diyorum.



