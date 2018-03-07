PFDK'dan tarihi cezalar!

2 MAÇ CEZA: FELIPE MELO

PFDK, küfürlü bir tweeti retweet ettiği için Galatasaray'ın futbolcusu Felipe Melo'ya iki maç men cezası verdi. Rakip takım başkanına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza alan Melo'ya verilen bu ceza, Türkiye futbol tarihinde bir ilk olmuştu.