PFDK'dan tarihi cezalar!
11 MAÇ CEZA - RAUL MEIRELES
2012/2013 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada Meireles'e ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürmesinden dolayı ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 11 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu daha sonra Meireles'in cezasını 4 maça indirmişti.
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