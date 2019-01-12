Galatasaraydan bomba karar! Fernandonun bileti kesildi... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan bomba karar! Fernando'nun bileti kesildi...
UEFA'nın finansal fair play kıskacında bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor ama asıl endişe daha büyük...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 13:03:08
Güncelleme: 13:19:34
UEFA için gönderilecekler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Süper Lig'in devleri kriz yönetmek için yoğun mesai harcıyor... İşte Süper Lig devlerinin UEFA sancısı ve kadro ayarlama durumu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA için gönderilecekler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
UEFA'nın gözü finansal açıdan bütün takımların gözünün üstünde ve UEFA tarafından dikkatli bir şekilde kontrol sağlanıyor...
UEFA için gönderilecekler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Şartlara uyulmazsa Avrupa kupalarından men, puan silme hatta küme düşürme cezaları bile verilebiliyor.
UEFA için gönderilecekler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Bu yüzden başta Süper Lig'in büyük kulüpleri üzere herkes ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor.
UEFA için gönderilecekler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Sezon başında alınan ve satılan isimler dikkat çekerken, ara transfer döneminde de strateji değişmedi.