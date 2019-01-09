Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer... - Galeri - Fotomaç
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Sabri Sarıoğlu'ndan flaş karar! Transfer...
2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:25:04
Güncelleme: 11:26:12
Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiren Sabri Sarıoğlu kararını verdi.
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Futbolu bırakma kararı aldığı ve ticaret hayatına daha çok zaman ayırmayı planladığı ifade edilen Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar...
Göztepe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir şey yapmayan ve beklemeye geçen Sabri, yeşil sahalara geri dönüyor...
Yurtdışından gelen tekliflerin tamamını geri çevirme kararı alan tecrübeli oyuncu rotasını Süper Lig'e çevirdi.
Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'den birkaç ekiple görüşmelere başladı.
34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor.
Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.