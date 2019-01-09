Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer... - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Sabri Sarıoğlu'ndan flaş karar! Transfer...  

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:25:04 Güncelleme: 11:26:12
Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer...

Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiren Sabri Sarıoğlu kararını verdi.

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Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer...

Futbolu bırakma kararı aldığı ve ticaret hayatına daha çok zaman ayırmayı planladığı ifade edilen Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar...

Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer...

Göztepe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir şey yapmayan ve beklemeye geçen Sabri, yeşil sahalara geri dönüyor...

Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer...

Yurtdışından gelen tekliflerin tamamını geri çevirme kararı alan tecrübeli oyuncu rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer...

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'den birkaç ekiple görüşmelere başladı.

Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer...

34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor.

Sabri Sarıoğlundan flaş karar! Transfer...

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.

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