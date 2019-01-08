Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu!

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 ismi belli oldu. Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Galatasaraylı Ozan Kabak geçen seneye oranla en çok değer kazanan isimler olurken, Trabzonsporlu Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı da üst sıralarda yer aldı. Listenin en tepesinde ise Beşiktaş'ın genç yıldızı var.
8 Ocak 2019 Salı, 14:43:47 Güncelleme: 15:15:18
Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu!

Süper Lig'de yer alan futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isimler belli oldu.

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Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 18'lik yetenekleri Eljif Elmas ve Ozan Kabak değerleri en fazla yükselen isimler olurken, Trabzonspor'un genç yıldızları Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı da üst sıralarda yer aldı. Listenin 1 numarasında ise Beşiktaşlı yıldız isim var.

İşte Spor Toto Süper Lig'in piayasa değeri en yüksek 20 futbolcusu;

Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu!

20 - TOLGAY ARSLAN

5 MİLYON EURO

Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu!

19 - İRFAN CAN KAHVECİ

5 MİLYON EURO

Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu!

18 - MAICON

5 MİLYON EURO

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