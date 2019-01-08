Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu!

Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu!

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 ismi belli oldu. Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Galatasaraylı Ozan Kabak geçen seneye oranla en çok değer kazanan isimler olurken, Trabzonsporlu Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı da üst sıralarda yer aldı. Listenin en tepesinde ise Beşiktaş'ın genç yıldızı var.

8 Ocak 2019 Salı, 14:43:47 Güncelleme: 15:15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





