O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi... - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi...

Fatih Terim'in ipleri kopardığı son futbolcurahatsızlığını bahane edip Sivasspor maçında oynamayan, ardından Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz oldu. İşte Fatih Terim'in üstünü çizdiği o futbolcular...

4 Ocak 2019 Cuma, 17:26:27 Güncelleme: 17:31:48
O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi...

İşte Fatih Terim ile sorun yaşayan yıldızlar...

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O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi...

"Nerede? Halı sahada mı?" esprisi Milli Takım kapılarını kapattı

Tarihler 6 Eylül 2006'yı gösterdiğinde Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken soyunma odasına Terim ile Tekke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi...

Kaptanlık pazubandı ile soyunma odasına inen Terim'e yardımcılarından biri "Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda" diyor.

O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi...

O sırada Fatih Tekke'den kendisine Milli Takım kapılarını kapatacak "Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?" cevabı geliyor.

O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi...

Golcü oyuncuya sinirlenen Terim, sinirli bir şekilde Tekke'ye döndü ve, 'Ne dedin sen, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün." cevabını verdi.

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