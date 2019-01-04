O şakayı yaptı! Fatih Terim yıldız ismi sildi...

Fatih Terim'in ipleri kopardığı son futbolcurahatsızlığını bahane edip Sivasspor maçında oynamayan, ardından Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz oldu. İşte Fatih Terim'in üstünü çizdiği o futbolcular...
4 Ocak 2019 Cuma, 17:26:27
Güncelleme: 17:31:48
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İşte Fatih Terim ile sorun yaşayan yıldızlar...
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"Nerede? Halı sahada mı?" esprisi Milli Takım kapılarını kapattı
Tarihler 6 Eylül 2006'yı gösterdiğinde Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken soyunma odasına Terim ile Tekke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Kaptanlık pazubandı ile soyunma odasına inen Terim'e yardımcılarından biri "Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda" diyor.
O sırada Fatih Tekke'den kendisine Milli Takım kapılarını kapatacak "Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?" cevabı geliyor.
Golcü oyuncuya sinirlenen Terim, sinirli bir şekilde Tekke'ye döndü ve, 'Ne dedin sen, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün." cevabını verdi.