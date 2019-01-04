İşte Garry Rodriguesin yerine gelecek isim! - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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İşte Garry Rodrigues'in yerine gelecek isim!

Galatasaray, Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues'in yerini Heerenveen'in genç yeteneğiyle dolduracak.
4 Ocak 2019 Cuma, 09:47:19 Güncelleme: 09:50:14
İşte Garry Rodriguesin yerine gelecek isim!

Futbolcu satamadan transfer yapamayan Galatasaray, Garry Rodrigues'in satışıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

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İşte Garry Rodriguesin yerine gelecek isim!

3 mevkiye transfer planı yapan sarı kırmızılılarda ilk hedef Rodrigues'in boşluğunu doldurmak oldu.

İşte Garry Rodriguesin yerine gelecek isim!

Galatasaray, Rodrigues'in ayrılması durumunda Heerenveen forması giyen Arber Zeneli'yi transfer edecek.

İşte Garry Rodriguesin yerine gelecek isim!

Kosovalı futbolcunun Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

İşte Garry Rodriguesin yerine gelecek isim!

Gelişime açık olan 23 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Elfsborg'dan Heerenveen'e transfer oldu.

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