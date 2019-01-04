İşte Garry Rodriguesin yerine gelecek isim! - Galeri - Fotomaç
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İşte Garry Rodrigues'in yerine gelecek isim!
Galatasaray, Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues'in yerini Heerenveen'in genç yeteneğiyle dolduracak.
4 Ocak 2019 Cuma, 09:47:19
Güncelleme: 09:50:14
Futbolcu satamadan transfer yapamayan Galatasaray, Garry Rodrigues'in satışıyla transfer çalışmalarına hız verdi.
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3 mevkiye transfer planı yapan sarı kırmızılılarda ilk hedef Rodrigues'in boşluğunu doldurmak oldu.
Galatasaray, Rodrigues'in ayrılması durumunda Heerenveen forması giyen Arber Zeneli'yi transfer edecek.
Kosovalı futbolcunun Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.
Gelişime açık olan 23 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Elfsborg'dan Heerenveen'e transfer oldu.