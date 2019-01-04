Galatasaray para basacak! Müthiş transfer planı...
Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da diğer bir konu gelirler ve giderler... Denge konusu ve kâr elde üzerinde yoğun mesai harcayan yönetimin planı hazır.
4 Ocak 2019 Cuma, 09:44:29
Güncelleme: 09:46:56
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Finansal Fair Play kıskacında olan ve UEFA ile geçen yaz ciddi bir anlaşma yapan Galatasaray'ın transfer gelir giderlerinde ekside olmaması şart.
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Yaz transfer döneminde artıda bir hesap tuttursa da taraftarını mutlu edemeyen özellikle Gomis'i satıp yerini dolduramayan sarı-kırmızılı yönetim bu defa hem kasayı doldurmak hem de taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, kadrosuna yapacağı takviyelerin bir kısmını bonservissiz, bir kısmını ise kiralama yoluyla gerçekleştirecek.
Çin'de sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan golcü Alan Carvalho'ya senelik 3,5 milyon euro ücret verecek Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı santrfora imza parası olarak 2 milyon euro ödeyecek.
UCUZ STOPER İTALYA'DAN! Lazio'nun genç stoperi Luiz Felipe ile de el sıkışan yönetim, İtalyanlara kiralama bedeli olarak 750 bin euro önerdi.