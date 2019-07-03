Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Trezeguet transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mısırlı futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig'e yükselen Aston Villa, yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı. İşte ayrıntılar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet için İngiliz medyasında sürpriz bir iddia geldi.

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Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Premier Lig'e yeniden yükselen efsane takım Aston Villa, Mısırlı yıldız için dudak uçuklatan resmi teklif yaptı.

Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Kasımpaşa'nın 2 milyon Euro'ya Belçika takımı Anderlech'ten kadrosuna kattığı Trezeguet gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çekmişti.

Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla takip ettiği 24 yaşındaki kanat oyuncusu Premier Lig yolcusu olabilir.

Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

The Sun gazetesinin haberine göre Aston Villa, Trezeguet için yaptığı teklif 8 milyon Pound (56 milyon TL) transfere en yakın takım.

Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Haberde belirtilene göre Aston Villa, Trezeguet'den yeni bir Salah yaratmaya çalışacak.

Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Trezeguet lakabını kullanan Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 38 maçta 9 gol 10 asistlik bir performans gösterdi.

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