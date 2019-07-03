Trezeguet'e İngiliz ekibinden çılgın teklif!

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Trezeguet transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mısırlı futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig'e yükselen Aston Villa, yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı. İşte ayrıntılar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet için İngiliz medyasında sürpriz bir iddia geldi.
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Premier Lig'e yeniden yükselen efsane takım Aston Villa, Mısırlı yıldız için dudak uçuklatan resmi teklif yaptı.
Kasımpaşa'nın 2 milyon Euro'ya Belçika takımı Anderlech'ten kadrosuna kattığı Trezeguet gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çekmişti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla takip ettiği 24 yaşındaki kanat oyuncusu Premier Lig yolcusu olabilir.
The Sun gazetesinin haberine göre Aston Villa, Trezeguet için yaptığı teklif 8 milyon Pound (56 milyon TL) transfere en yakın takım.
Haberde belirtilene göre Aston Villa, Trezeguet'den yeni bir Salah yaratmaya çalışacak.
Trezeguet lakabını kullanan Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 38 maçta 9 gol 10 asistlik bir performans gösterdi.