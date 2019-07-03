İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

Son 10 yılda yerli teknik direktörlerin şampiyonluk kupasını kaldırdığı Süper Lig'de gelirler de artıyor. Bugün Süper Lig'de yerli teknik direktörlerin ücretleri de takımlara göre değişkenlik gösteriyor. 18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yapıyor. Daha önce Euro ile anlaşan takımların da sabit bir kur üzerinden TL olarak ödeme yaptığı belirtiliyor. İşte ayrıntılar ve hocaların kazançları...