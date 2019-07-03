İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

Son 10 yılda yerli teknik direktörlerin şampiyonluk kupasını kaldırdığı Süper Lig'de gelirler de artıyor. Bugün Süper Lig'de yerli teknik direktörlerin ücretleri de takımlara göre değişkenlik gösteriyor. 18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yapıyor. Daha önce Euro ile anlaşan takımların da sabit bir kur üzerinden TL olarak ödeme yaptığı belirtiliyor. İşte ayrıntılar ve hocaların kazançları...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 12:32 Güncelleme: 03.07.2019 12:36
İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

Ancak kulüplerin bir sezon içerisinde görev değişikliği yaparak 2'den fazla teknik direktörle çalışması durumunda teknik kadro maliyetleri de artıyor.

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İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

Ödenecek tazminatlara yeni teknik direktörlerin maaşları da eklenince rakamlar yükseliyor.

İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

İşte teknik direktörlerin kazanç listesi...

İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

8. sıradaki Okan Buruk'un ücretinin 3 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri

7. sırada yıllık 4.5 milyon lira kazanç ile Ünal Karaman var...

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