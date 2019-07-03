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İşte Süper Lig'in en çok kazanan hocası! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri
Son 10 yılda yerli teknik direktörlerin şampiyonluk kupasını kaldırdığı Süper Lig'de gelirler de artıyor. Bugün Süper Lig'de yerli teknik direktörlerin ücretleri de takımlara göre değişkenlik gösteriyor. 18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yapıyor. Daha önce Euro ile anlaşan takımların da sabit bir kur üzerinden TL olarak ödeme yaptığı belirtiliyor. İşte ayrıntılar ve hocaların kazançları...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 12:32
Güncelleme: 03.07.2019 12:36
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Ancak kulüplerin bir sezon içerisinde görev değişikliği yaparak 2'den fazla teknik direktörle çalışması durumunda teknik kadro maliyetleri de artıyor.
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Ödenecek tazminatlara yeni teknik direktörlerin maaşları da eklenince rakamlar yükseliyor.
İşte teknik direktörlerin kazanç listesi...
8. sıradaki Okan Buruk'un ücretinin 3 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor.
7. sırada yıllık 4.5 milyon lira kazanç ile Ünal Karaman var...