TFF VAR kayıtlarını açıklayabilir mi? İşte yanıtı...
Süper Lig'de özellikle son oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası VAR tartışmalarının alevlenmesinin ardından, kulüplerden bazıları kayıtların açıklanması önerisinde bulunmuştu. IFAB CEO'su Lukas Brud, konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
26 Aralık 2019 Perşembe 08:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud Türkiye'deki VAR tartışmalarıyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'a konuşan Brud, "Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Buna destek olan takımlar da var. Bu bir resmi başvuru. Böyle bir şey olur mu?" şeklindeki soruya yanıt verdi.
IFABCEO'su soruyu, "Türkiye'yi her an takip etmiyoruz. Biz 'yayınlayın ya da yayınlamayın' demeyiz. Böyle bir görüşümüz yok. Bu ülkenin futbol kurumunu (Yani TFF) ilgilendiren bir durum. Ancak diyalogların yayınlanmasını önermiyoruz. Bunu bir kez yaparsanız hep yapmak zorunda kalırsınız. Bizim iletişimin daha iyi hale gelebilmesi için bazı çalışmalarımız var. Bunları konuşuyoruz, 2020'de açıklayacağız. Futbolseverler tatmin edici cevaplar alacaktır" diyerek cevapladı.
TFF: PROTOKOLE UYGUN DEĞİL
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruları incelemeye aldı. Bilindiği gibi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, TFF'ye başvuru yaparak kayıtların açıklanmasını istemişti.
TFF yönetiminin konuyu değerlendirerek iki kulübe yazılı olarak yanıt vereceği kaydedildi. TFF'nin açıklamasında, "VAR protokolüne göre kayıtların açıklanması doğru değil. Böyle bir paylaşım yapmayacağız" diyerek iki kulübü de reddedeceği öğrenildi.