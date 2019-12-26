TFF VAR kayıtlarını açıklayabilir mi? İşte yanıtı...

IFAB CEO'su soruyu, "Türkiye'yi her an takip etmiyoruz. Biz 'yayınlayın ya da yayınlamayın' demeyiz. Böyle bir görüşümüz yok. Bu ülkenin futbol kurumunu (Yani TFF) ilgilendiren bir durum. Ancak diyalogların yayınlanmasını önermiyoruz. Bunu bir kez yaparsanız hep yapmak zorunda kalırsınız. Bizim iletişimin daha iyi hale gelebilmesi için bazı çalışmalarımız var. Bunları konuşuyoruz, 2020'de açıklayacağız. Futbolseverler tatmin edici cevaplar alacaktır" diyerek cevapladı.