Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular!
Süper Lig'de sezon başında takımlarına katılan ya da daha önce transfer edilmiş isimler özelinde dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Takımlarına katkı noktasında geride kalan bu dünyaca ünlü isimler hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor... Biz de istediği ortamı bulamayan ve değerlerinde kayba uğrayan futbolcuları sizler için derledik...
26 Aralık 2019 Perşembe 09:47
Güncelleme: 26.12.2019 09:54
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Süper Lig'de piyasa değerleri en çok düşen futbolcuları sıraladık. İşte değer kaybedip aradığını bulamayanlar...
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VICTOR MOSES
Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri en yüksek ikinci futbolcusu olan Nijeryalı, 11 milyon euro olan değerini bu sezon 10 milyon euroya düşürdü.
29 yaşındaki futbolcu, değerinden küsuratıyla birlikte tam olarak yüzde yüzde 9.1 kaybetti.
VICTORRUIZ
Beşiktaş savunmasında etkili bir sezon yaşayamadı. Tabii bunda sakatlıkların da etkisi oldu.
Durum böyle olunca piyasa değerinden de 2 milyon euro kaybetti. Yüzde 28.6 oranında bir düşüş yaşarken 7 miyoneurodan 5 milyon euroya indi.