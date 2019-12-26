Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular!

Süper Lig'de sezon başında takımlarına katılan ya da daha önce transfer edilmiş isimler özelinde dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Takımlarına katkı noktasında geride kalan bu dünyaca ünlü isimler hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor... Biz de istediği ortamı bulamayan ve değerlerinde kayba uğrayan futbolcuları sizler için derledik...

26 Aralık 2019 Perşembe 09:47 Güncelleme: 26.12.2019 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





