Süper Lig'e yıldız yağmuru! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından ligin dev ekipleri için transfer dedikoduları ortaya atılmaya devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan kulüpler, daha önce Süper Lig'de forma giymiş sonrasında yurt dışında farklı ekiplere yollanmış bazı yıldız oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor. Transfer sezonunda daha önce Süper Lig'de top koşturmuş birçok isim Türkiye'ye geri dönüş yapabilir. İşte detaylar...