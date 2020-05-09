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Süper Lig'e yıldız yağmuru! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...
Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından ligin dev ekipleri için transfer dedikoduları ortaya atılmaya devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan kulüpler, daha önce Süper Lig'de forma giymiş sonrasında yurt dışında farklı ekiplere yollanmış bazı yıldız oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor. Transfer sezonunda daha önce Süper Lig'de top koşturmuş birçok isim Türkiye'ye geri dönüş yapabilir. İşte detaylar...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 13:58
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İlk 26 hafta sonunda ara verilen Süper Lig'e 12 Haziran tarihinde start veriliyor.
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Süper Lig kulüpleri gelecek sezon için kadrolarını güçlendirmeye çalışırken bu günlerde birçok transfer dedikodusu ortaya atılıyor.
Bu söylentiler arasında Türkiye'ye geri dönmesi muhtemel oldukça fazla isim var. İşte Süper Lig'e geri dönmesi muhtemel isimler...
OUMAR NIASSE İngiltere Premier Lig'de bekleneni veremeyen Oumar Niasse, Süper Lig'de Akhisarspor formasıyla gösterdiği performansla akıllarda yer etti. Senegalli golcü için Türkiye yeniden iyi bir seçenek olabilir.
MERT ÇETİN Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'de oynadığı dönemde gösterdiği performansla Roma'nın dikkatini çeken ve İtalya yolunu tutan Mert Çetin, kiralık olarak üç büyüklerin listesinde yer alıyor. Özellikle Fatih Terim, Mert Çetin'in kiralanmasına yine olumlu bakıyor.