Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp...

DENİZLİSPOR ve ANKARAGÜCÜ'NDE 3, KAYSERİSPOR'DA 4. TEKNİK DİREKTÖR

Alt sıralarda yer alan kulüplerden Denizlispor sezona Yücel İldiz ile başlarken, sezon ortasında Mehmet Özdilek'i göreve getirip, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırma kararı alarak Bülen Uygun'la anlaştı. Kayserispor'da sezona Hikmet Karaman ile başlarken, daha sonra sırasıyla Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Prosinecki göreve geldi. Ankaragücü ise Metin Diyadin, Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay ile 3 farklı teknik adamla çalışırken, sezon başında takımı Ayhan Atik hazırlamıştı.