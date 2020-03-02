Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp...

Süper Lig'in 24. haftasına girilirken birçok kulüp teknik direktörüyle yol ayrımına gitti. Son olarak Fenerbahçe, teknik patronu Ersun Yanal ile yollarını ayırırken Kayserispor'da 3 teknik adam değişti. Şu ana dek yalnızca 5 kulüp sezona başladığı teknik adamlarla yoluna devam ederken Galatasaray 4 büyük kulüp içinde bu istatistiğin sahibi oldu. İşte detaylar...

2 Mart 2020 Pazartesi 12:58 Güncelleme: 02.03.2020 12:58
Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp...

Süper Lig'in 24. haftasına girilirken ekipler, birçok oyuncu ve teknik direktör ile yol ayrımına gitti...

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Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor'da ise Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Böylelikle Süper Lig'de teknik direktör değişikliği yapmayan 5 kulüp kaldı. 24 hafta itibariyle 18 kulübün 12'si teknik direktör değiştirirken, sadece 5 kulüp sezona başladığı teknik direktörle yola devam ediyor.

Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp...

18 TEKNİK DİREKTÖR YOL AYRIMI YAŞADI
Süper Lig'de bu sezon 18 takımda toplamda 18 teknik direktör kulüpleriyle yol ayrımı aşıdı. Bazı teknik adamlar iki farklı kulüpte bu kaderi yaşarken, son olarak Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı.

Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp...

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYEN 5 TAKIM KALDI
Süper Lig'de bu sezon sezona başladığı teknik direktörle yola devam eden 5 kulüp kaldı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Sivasspor ve Gaziantep FK kulüpleri bu sezon itibariyle teknik direktör değiştirmediler. Geriye kalan 12 kulüp teknik direktör değişikliği yaşadı.

Süper Lig'de şaşırtan tablo! Sadece 5 kulüp...

DENİZLİSPOR ve ANKARAGÜCÜ'NDE 3, KAYSERİSPOR'DA 4. TEKNİK DİREKTÖR
Alt sıralarda yer alan kulüplerden Denizlispor sezona Yücel İldiz ile başlarken, sezon ortasında Mehmet Özdilek'i göreve getirip, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırma kararı alarak Bülen Uygun'la anlaştı. Kayserispor'da sezona Hikmet Karaman ile başlarken, daha sonra sırasıyla Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Prosinecki göreve geldi. Ankaragücü ise Metin Diyadin, Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay ile 3 farklı teknik adamla çalışırken, sezon başında takımı Ayhan Atik hazırlamıştı.

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