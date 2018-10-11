Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

PAOLO HURTADO | Konyaspor'un Vitoria Guimaraes'ten transfer ettiği Hurtado, şu ana kadar yalnızca bir maça ilk 11'de başlayabildi ancak ne zaman oyuna girse Konyaspor'un ritmini artırdı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı da sağladı.