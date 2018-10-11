Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Süper Lig'de performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

    Süper Lig'de performanslarıyla göz dolduran yeni transferleri sizler için derledik...
    11 Ekim 2018 Perşembe, 18:23:21 Güncelleme: 18:25:56
    Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

    HENRY ONYEKURU | Everton'dan kiralanan Onyekuru, Rodrigues ile birlikte Galatasaray'ın kanatlardan etkili olmasına büyük katkı sağladı. Nijeryalı oyuncu geride kalan haftalarda ligde 8 maça çıkıp 2 de gol attı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

    LORIS KARIUS | Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, şu ana kadar sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünü hoş tutmuş durumda.

    Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

    PAOLO HURTADO | Konyaspor'un Vitoria Guimaraes'ten transfer ettiği Hurtado, şu ana kadar yalnızca bir maça ilk 11'de başlayabildi ancak ne zaman oyuna girse Konyaspor'un ritmini artırdı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı da sağladı.

    Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

    DANIJEL ALEKSIC | Yeni Malatyaspor'un sezon başında St. Gallen'den transfer ettiği 27 yaşındaki Sırp golcü, ligde kendini kısa sürede tanıttı. Aleksic çıktığı 8 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

    Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

    GUILHERME | Yeni Malatyaspor'un sezon başında Benevento'dan transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın önemli dinamiklerinden biri haline geldi. Guilherme'nin 8 maçta 1 gol ve 4 asisti bulunuyor.

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