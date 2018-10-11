Süper Ligde performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!

Süper Lig'de performanslarıyla adından söz ettiren 15 isim!
Süper Lig'de performanslarıyla göz dolduran yeni transferleri sizler için derledik...
11 Ekim 2018 Perşembe, 18:23:21
Güncelleme: 18:25:56
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HENRY ONYEKURU | Everton'dan kiralanan Onyekuru, Rodrigues ile birlikte Galatasaray'ın kanatlardan etkili olmasına büyük katkı sağladı. Nijeryalı oyuncu geride kalan haftalarda ligde 8 maça çıkıp 2 de gol attı.
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LORIS KARIUS | Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, şu ana kadar sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünü hoş tutmuş durumda.
PAOLO HURTADO | Konyaspor'un Vitoria Guimaraes'ten transfer ettiği Hurtado, şu ana kadar yalnızca bir maça ilk 11'de başlayabildi ancak ne zaman oyuna girse Konyaspor'un ritmini artırdı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı da sağladı.
DANIJEL ALEKSIC | Yeni Malatyaspor'un sezon başında St. Gallen'den transfer ettiği 27 yaşındaki Sırp golcü, ligde kendini kısa sürede tanıttı. Aleksic çıktığı 8 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.
GUILHERME | Yeni Malatyaspor'un sezon başında Benevento'dan transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın önemli dinamiklerinden biri haline geldi. Guilherme'nin 8 maçta 1 gol ve 4 asisti bulunuyor.