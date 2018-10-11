Avrupanın en verimli transferleri!

PACO ALCACER | 2016 yazında Valencia'dan 30 milyon euro'ya Barcelona'ya transfer olan Alcacer, Katalan devinde beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon Dortmund'a kiralanan İspanyol golcü adeta yeniden doğdu. Dortmund formasıyla henüz 4 maça çıkan Alcacer, şu ana kadar 7 gole imza attı ve Avrupa'da gözleri üzerine çekti.