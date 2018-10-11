Avrupanın en verimli transferleri!

Fenerbahçe'nin kapısından dönen genç yıldız Fransa'yı sallıyor
11 Ekim 2018 Perşembe, 10:38:36
Güncelleme: 10:45:02
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Avrupa'da şu ana kadar gösterdikleri performanslara göre en verimli transferleri derledik. Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısından dönen genç yıldız da Fransa'da 9 maçta attığı 7 golle listede
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PACO ALCACER | 2016 yazında Valencia'dan 30 milyon euro'ya Barcelona'ya transfer olan Alcacer, Katalan devinde beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon Dortmund'a kiralanan İspanyol golcü adeta yeniden doğdu. Dortmund formasıyla henüz 4 maça çıkan Alcacer, şu ana kadar 7 gole imza attı ve Avrupa'da gözleri üzerine çekti.
JOAO CANCELO | Geçen sezonu kiralık olarak Inter'de geçiren ve sezon başında 40 milyon euro'ya Valencia'dan Juventus'a giden Cancelo, İtalyan devindeki performansıyla göz kamaştırıyor.
GONZALO HIGUAIN | Juventus, Ronaldo'yu transfer ettikten sonra onu gözden çıkardı ve satın alma opsiyonuyla beraber Milan'a gönderdi. Milan kariyerine mükemmel bir başlangıç yapan Higuain, 7 resmi maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı.
JORGINHO | Sarri ile beraber Napoli'den Chelsea'ye transfer olan Jorginho, şu ana kadarki performansıyla alkış aldı. Premier Lig'de tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Jorginho, oldukça iyi bir grafik çiziyor.