Avrupanın en verimli transferleri! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Avrupa'nın en verimli transferleri!

    Fenerbahçe'nin kapısından dönen genç yıldız Fransa'yı sallıyor
    11 Ekim 2018 Perşembe, 10:38:36 Güncelleme: 10:45:02
    Avrupanın en verimli transferleri!

    Avrupa'da şu ana kadar gösterdikleri performanslara göre en verimli transferleri derledik. Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısından dönen genç yıldız da Fransa'da 9 maçta attığı 7 golle listede

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Avrupanın en verimli transferleri!

    PACO ALCACER | 2016 yazında Valencia'dan 30 milyon euro'ya Barcelona'ya transfer olan Alcacer, Katalan devinde beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon Dortmund'a kiralanan İspanyol golcü adeta yeniden doğdu. Dortmund formasıyla henüz 4 maça çıkan Alcacer, şu ana kadar 7 gole imza attı ve Avrupa'da gözleri üzerine çekti.

    Avrupanın en verimli transferleri!

    JOAO CANCELO | Geçen sezonu kiralık olarak Inter'de geçiren ve sezon başında 40 milyon euro'ya Valencia'dan Juventus'a giden Cancelo, İtalyan devindeki performansıyla göz kamaştırıyor.

    Avrupanın en verimli transferleri!

    GONZALO HIGUAIN | Juventus, Ronaldo'yu transfer ettikten sonra onu gözden çıkardı ve satın alma opsiyonuyla beraber Milan'a gönderdi. Milan kariyerine mükemmel bir başlangıç yapan Higuain, 7 resmi maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı.

    Avrupanın en verimli transferleri!

    JORGINHO | Sarri ile beraber Napoli'den Chelsea'ye transfer olan Jorginho, şu ana kadarki performansıyla alkış aldı. Premier Lig'de tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Jorginho, oldukça iyi bir grafik çiziyor.

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