Ali Koç: Bu casusluktur
Ali Koç çok çarpıcı açıklamalarla kulüpten yollanmalarının nedenlerini açıkladı. Koç "Aykut Kocaman bu isimlerle ilgili olumlu referans verdi. Onların hakkını koruyun dedi. Sezon başlarken bunlar istifa etti. Aykut hoca ile görüştüm, yeniden çalışmaya döndüler. Erwin Koeman yardımcı antrenör olduktan sonra Turgay Altay'ın görevi değişti. Daha sonra işler iyi gitmezken 'Banane! Benim sorunum mu, Fenerbahçeliler düşünsün' diyor. Bunu birkaç kez söylüyor" dedi.
Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu üç isim Beşiktaş maçı öncesi takımı olumsuz etkilemek için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Primlerin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Yönetimi kötülüyorlar. Soyunma odasına halı getiriyorlar, 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek ve hocanın cenazesini bu halıya saracağız' diye dalga geçiyorlar. Beşiktaş maçı öncesindeki halı Trnava maçında stada getiriliyor. 'Bu sefer cenazesini kaldırıyoruz' diyorlar. Maçı kazanınca 'Fenerliler yüzünüz gülüyor, maçı kazandınız ya' diyorlar. Biraz sustuk, dost kim düşman kim bu sürede gördük"
GEÇEN SENE SİLİNMİŞ!
"Bizim Samandıra'daki sistemde futbolcuların bütün veriler toplanıyor. İronik olan durum şu, geçen senenin tüm verileri silinmiş. 'Bunlar niye silindi?' diye sorduğumuz zaman 'Yeterli hafıza yoktu' diye cevap veriyorlar. Buna casusluk denir. Bunun devamı da var. Şimdilik bu kadarını söylüyorum"
28 HAZİRAN'DAN SONRA VERİLERİ SIZDIRMIŞLAR
"Bu arkadaşlardan birinin bilgisayarında görüyoruz ki 28 Haziran'dan itibaren idman programı, performans verileri, görüntüler, tüm maç istatistik ve raporlarını dışarıya sızdırıyorlar. Önce kendi gmail hesabına yolluyorlar, oradan 3. kişiye gönderiyorlar. Bu sabotaj"