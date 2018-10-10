Ali Koç: Bu casusluktur

Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu üç isim Beşiktaş maçı öncesi takımı olumsuz etkilemek için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Primlerin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Yönetimi kötülüyorlar. Soyunma odasına halı getiriyorlar, 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek ve hocanın cenazesini bu halıya saracağız' diye dalga geçiyorlar. Beşiktaş maçı öncesindeki halı Trnava maçında stada getiriliyor. 'Bu sefer cenazesini kaldırıyoruz' diyorlar. Maçı kazanınca 'Fenerliler yüzünüz gülüyor, maçı kazandınız ya' diyorlar. Biraz sustuk, dost kim düşman kim bu sürede gördük"