Ali Koç: "Volkan Demirel bana saygısızlık yaptı"

"Ondan Fenerbahçe ruhunu takıma anlatmasını istedik. Tersini yapmadı ama beklentilerimizi de yapamadı. 'Takım olamadık' dedi. Sen ye yaptın takım olmak için? Takımı yemeğe çıkardın mı, sportif direktöre söyledin mi? 'Yok söylemedim' dedi. Rahatsız etmek istememiş. Sen her şeyi her yerde söylüyorsun ama bunları söylemiyorsun. Yine de bilinçli şekilde F.Bahçe'ye zarar verdiğini düşünmüyorum"