Ali Koç: "Volkan Demirel bana saygısızlık yaptı"

Sarı-lacivertli kulüpte başkan Ali Koç dün FB TV'de 2 saat süren konuşmasında duyanları şoke eden ayrıntılar paylaştı.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 21:40:09
Güncelleme: 21:44:52
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Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ın neden kadro dışı bırakıldığını tek tek açıkladı. Kulüpten gönderilen yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Taşçı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Camianın en çok merak ettiği konu 16 yıldır Fenerbahçe forması taşıyan Volkan Demirel'in neden kadro dışı kaldığı konusuydu. Ali Koç "Bir gün önce haber geldi, Volkan doluymuş. 'Canım sıkkın biriyle kavga edeceğim' demiş. Sonra da yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın üzerine yürümüş. Samandıra'dan haber geldi, gittik 6 Türk oyuncuyla görüşme yaptık. Volkan orada benim kabul edemeyeceğim tartışmalara girdi. İlk önce bana sonra da Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı. 'Kes' dedik, uzattı, sesini yükseltti" ifadelerini kullandı.
Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu olaylar gelişince gördüm ki Volkan'ın uyanması lazım. Onunla konuştum. Volkan özür dileme adına da hiçbir şey yapmadı. Affedilmesi kendi elinde. Kimse Fenerbahçe'den üstün değildir. Döner mi, dönmez mi, ne zaman döner, bırakır mı bu onun bileceği işler."
"Vefaya önem veren bir insanım. Ben çocukken vardı. Jübile işini başlatmak istiyorum. Kendisi bilmez ama ilk jübileyi de Volkan'a yapmak istiyorum. 2 senedir iyi değildi ona rağmen Volkan'ın sözleşmesini uzatan benim."
"Ondan Fenerbahçe ruhunu takıma anlatmasını istedik. Tersini yapmadı ama beklentilerimizi de yapamadı. 'Takım olamadık' dedi. Sen ye yaptın takım olmak için? Takımı yemeğe çıkardın mı, sportif direktöre söyledin mi? 'Yok söylemedim' dedi. Rahatsız etmek istememiş. Sen her şeyi her yerde söylüyorsun ama bunları söylemiyorsun. Yine de bilinçli şekilde F.Bahçe'ye zarar verdiğini düşünmüyorum"