Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?

Koç "Aatıf ve Dirar, vurdumduymalık, ciddiyetsizlik, umursamaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Maçtan sonra soyunma odasında en mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu son derece şen şakraktı. Ekmeğinizi yediğimiz kulüpte işler bu kadar kötü giderken nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.