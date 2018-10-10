Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı? - Galeri - Fotomaç
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    Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?

    Başkan Koç, Aatıf ve Nabil Dirar hakkında konuştu: "Soyunma odasında en mutsuz günlerimizde bu iki oyuncu şen şakraktı. Gamsız mı dersiniz artık"
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 21:30:28 Güncelleme: 21:31:37
    Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel ile birlikte kadro dışı bırakılan Aatıf ve Nabil Dirar konularına da açıklık getirdi.

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    Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?

    Koç "Aatıf ve Dirar, vurdumduymalık, ciddiyetsizlik, umursamaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Maçtan sonra soyunma odasında en mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu son derece şen şakraktı. Ekmeğinizi yediğimiz kulüpte işler bu kadar kötü giderken nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?

    Ali Koç, Aatıf'ın soyunma odasında "Bu takım zayıf" demesinin demokratik hakkı olduğunu kabul etti. Koç "Dirar'ın kadroya girememesi Aatıf'ta memnuniyetsizlik oluşturdu. Onun oynaması için açık açık kulis yaptı. Hocasına, arkadaşına söyledi. Hocanın, sportif direktörün ve bizim tespitlerimiz sonucu kadro dışı kaldılar" dedi.

    Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?

    SEBEPLER

    1 - Vurdumduymaz tavırlar.
    2 - Takım içi gruplaşma.
    3 - Takımın ahengini bozma.
    4 - Kulis yapma.

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