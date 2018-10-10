Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?
Koç "Aatıf ve Dirar, vurdumduymalık, ciddiyetsizlik, umursamaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Maçtan sonra soyunma odasında en mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu son derece şen şakraktı. Ekmeğinizi yediğimiz kulüpte işler bu kadar kötü giderken nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Ali Koç, Aatıf'ın soyunma odasında "Bu takım zayıf" demesinin demokratik hakkı olduğunu kabul etti. Koç "Dirar'ın kadroya girememesi Aatıf'ta memnuniyetsizlik oluşturdu. Onun oynaması için açık açık kulis yaptı. Hocasına, arkadaşına söyledi. Hocanın, sportif direktörün ve bizim tespitlerimiz sonucu kadro dışı kaldılar" dedi.