Süper Ligde ayrılık rüzgarı!

Süper Lig'de ayrılık rüzgarı!

Spor Toto Süper Lig'de henüz 11 hafta geride kalmasına rağmen 7 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son ekipler Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu. Bu iki takımın yanı sıra bu sezon Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe de teknik müdahalede bulundu.



7 Kasım 2018 Çarşamba, 19:22:15 Güncelleme: 19:33:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





