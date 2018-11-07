Süper Ligde ayrılık rüzgarı!

Spor Toto Süper Lig'de henüz 11 hafta geride kalmasına rağmen 7 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son ekipler Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu. Bu iki takımın yanı sıra bu sezon Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe de teknik müdahalede bulundu.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 19:22:15
Güncelleme: 19:33:14
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda 11. hafta geride kalırken, teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 7'ye yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Çareyi teknik direktörleriyle yolları ayırmakta bulan son takımlar Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu.
Bu iki takımın yanı sıra bu sezon Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe de teknik müdahalede bulundu.
Puan tablosunda Aytemiz Alanyaspor (13), Demir Grup Sivasspor (14), Fenerbahçe (15), Akhisarspor (16), Çaykur Rizespor (17) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un (18) son 6 sırayı oluşturması dikkati çekti.
SON YAŞANAN AYRILIKLAR
Geçen sezon Göztepe'yi 6. yaparak adından söz ettiren Tamer Tuna'nın Sivas'taki macerası 11 hafta sürdü.