Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'de haftanın 11'i!
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11.haftanın en iyi 11'ini sizin için derledik.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:17:45
Güncelleme: 01:22:11
BOFFIN - ANTALYASPOR | Bu sezon çok büyük oynuyor. Akdeniz ekibinin, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmesinde yine önemli rol oynadı. Grafiği sürekli yükseliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AUREMIR - BB ERZURUMSPOR | Başarılı sağ bek çok iyi maç çıkardı. Bir de öyle bir gol attı ki. Hareketli topa müthiş vurdu, 90'dan ağlarla buluşturdu.
EPUREANU - BAŞAKŞEHİR | Tecrübeli stoper, Beşiktaş maçında ne yerden ne havadan geçildi. 3 puanı getiren golü de kaydetti.
DIEGO - ANTALYASPOR | Kasımpaşa galibiyetinde savunmada iyiydi. Frikikten attığı süper gol kalitesine yakıştı.
DJEDJE - ANKARAGÜCÜ | Bu köşeye adeta çivi çaktı. Bu hafta da müthiş performansıyla hayran bıraktırdı.