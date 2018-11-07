Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Süper Lig'de haftanın 11'i!

    Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11.haftanın en iyi 11'ini sizin için derledik.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:17:45 Güncelleme: 01:22:11
    Süper Ligde haftanın 11i!

    BOFFIN - ANTALYASPOR | Bu sezon çok büyük oynuyor. Akdeniz ekibinin, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmesinde yine önemli rol oynadı. Grafiği sürekli yükseliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Ligde haftanın 11i!

    AUREMIR - BB ERZURUMSPOR | Başarılı sağ bek çok iyi maç çıkardı. Bir de öyle bir gol attı ki. Hareketli topa müthiş vurdu, 90'dan ağlarla buluşturdu.

    Süper Ligde haftanın 11i!

    EPUREANU - BAŞAKŞEHİR | Tecrübeli stoper, Beşiktaş maçında ne yerden ne havadan geçildi. 3 puanı getiren golü de kaydetti.

    Süper Ligde haftanın 11i!

    DIEGO - ANTALYASPOR | Kasımpaşa galibiyetinde savunmada iyiydi. Frikikten attığı süper gol kalitesine yakıştı.

    Süper Ligde haftanın 11i!

    DJEDJE - ANKARAGÜCÜ | Bu köşeye adeta çivi çaktı. Bu hafta da müthiş performansıyla hayran bıraktırdı.

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