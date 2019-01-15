Spor yazarlarından transfer yorumu: Taraftarı kandırdılar
İkinci yarı öncesi takımlarımız futbolcu almaktan çok satıyor... Futbolun usta yazarları devre arası transfer dönemini değerlendirdi. Şanslar değişti mi? Sabah'ın usta yazarları yorumladı...
AHMET ÇAKAR: Taraftarı kandırdılar
İdarecilerimiz maalesef birkaç takım dışında kendi taraftarlarını kandırdılar. Onlara pembe tablolar sundular. Devre arasını bekleyin, harika transferler geliyor dediler. Bırakın gelmeyi takımlar önemli oyuncularını sattılar ya da satmak zorunda kaldılar. Önce Galatasaray'dan başlayalım.
Rodrigues, Eren ve Serdar… Bunların üçü de ilk yarı mükemmel mi oynadılar, hayır ama takımda her zaman için kendilerine ilk 11'de yer bulan, önemli oyunculardı. Bunlardan bazıları satıldı, bazıları tasfiye edildi. Gele gele bugüne kadar bir tek adı sanı belli olmayan, üstelik 3.5 milyon Euro bonservis ödendiği iddia edilen Marcao diye bir oyuncu geldi.
Çin'den Alan diye bir oyuncu bekleniyor, onun da gelip gelmeyeceği düne kadar belli değildi. Oysaki Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ikilisi aylardır devre arası gelsin, rahatlayacağız, güçleneceğiz diyorlardı ama bırakın güçlenmeyi, bence ciddi bir güç kaybına uğradılar. Fenerbahçe'ye bakalım, Sanki Fenerbahçe'nin en büyük problemi defanstaymış gibi Sadık'ı aldılar. Sadık'ın alınmasına karşı değilim ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı defansta değildi.
Gelelim Beşiktaş'a… Bana göre Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda en etkili oyuncusu Babel idi. Beşiktaş'ı anlayabiliyorum. Babel sorun yarattı, para istedi ama sonuçta o da Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş'ın avantajı şu: Ne olursa olsun taraftar istemese de sakatlık problemi ve yaşı geçkin olsa da Burak Türkiye Ligi için çok önemli bir gol silahı…
Burak kendinden beklenen performansın yüzde 80'ini göstersin, Beşiktaş Babel'i aramaz. Tüm bunlara baktığımızda devre arası bütün ibre Başakşehir'e döndü. Zaten 6 puanlık farkla ilk yarıyı lider bitirmişlerdi, oturmuş bir kadro kaliteli oyunculardan kurulmuştu. Üstelik Robinho ve Serdar Taşçı gibi nokta transferlerle daha da güçlendiler. Yüzde 80 şampiyon adayıydılar, bence yüzde 90'ların üzerine çıktı.