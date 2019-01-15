Spor yazarlarından transfer yorumu: Taraftarı kandırdılar

Gelelim Beşiktaş'a… Bana göre Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda en etkili oyuncusu Babel idi. Beşiktaş'ı anlayabiliyorum. Babel sorun yarattı, para istedi ama sonuçta o da Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş'ın avantajı şu: Ne olursa olsun taraftar istemese de sakatlık problemi ve yaşı geçkin olsa da Burak Türkiye Ligi için çok önemli bir gol silahı…