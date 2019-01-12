Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi... - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...

Avrupa devlerinin radarında olan Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür ile ilgili bombayı patlattılar...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 14:27:31 Güncelleme: 15:19:07
Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...

Avrupa devlerinin radarında olan Ozan Kabak ile ilgili transfer açıklaması... Genç futbolcunun transfer olacağı tarihi de duyurdular... Ek olarak Abdülkadir Ömür için de flaş bir gelişme yaşandı... İşte çifte bombanın detayları:

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Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...

İlk olarak Mundo Deportivo'dan Francesc Aguilar'ın duyurduğu haberde; İspanyol devi Barcelona'nın Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür ile ilgilendiği açıklandı.

Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...

Aguilar kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 18 yaşındaki Ozan Kabak ve 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'nın birçok takımı tarafından izlendiğini ve bu kulüplerden birinin de Barcelona olduğunu belirtti.

Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...

Barcelona gözlemcilerinin yakından takip ettiği iki futbolcu için sezon sonu bir girişimin olabileceği ifade edildi.

Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...

OZAN VE ABDÜLKADİR'E TEKLİFLER VAR

Ozan Kabak ve Abdülkadir'e Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler geliyor. Ancak hem Galatasaray hem de Trabzonspor gelen teklifleri reddetti.

Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...

ROMA DA PEŞİNDE! TRANFERİNİ AÇIKLADI...
Öte yandan istihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Roma'nın Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu söyledi. Di Marzio'nun haberine göre; Roma ve Ozan'ın temsilcileri bugün masaya oturacak. Toplantıdan anlaşma çıkması halinde Roma ekibi, Ozan'ın 7.5 milyon euro olan serbest kalma maddesini kullanacağı aktarıldı. İtalyan gazeteci, genç oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi durumunda transferin yaz dönemine bırakalacığını belirtti.

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