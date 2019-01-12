Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...
Avrupa devlerinin radarında olan Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür ile ilgili bombayı patlattılar...
12 Ocak 2019 Cumartesi, 14:27:31
Güncelleme: 15:19:07
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Avrupa devlerinin radarında olan Ozan Kabak ile ilgili transfer açıklaması... Genç futbolcunun transfer olacağı tarihi de duyurdular... Ek olarak Abdülkadir Ömür için de flaş bir gelişme yaşandı... İşte çifte bombanın detayları:
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İlk olarak Mundo Deportivo'dan Francesc Aguilar'ın duyurduğu haberde; İspanyol devi Barcelona'nın Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür ile ilgilendiği açıklandı.
Aguilar kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 18 yaşındaki Ozan Kabak ve 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'nın birçok takımı tarafından izlendiğini ve bu kulüplerden birinin de Barcelona olduğunu belirtti.
Barcelona gözlemcilerinin yakından takip ettiği iki futbolcu için sezon sonu bir girişimin olabileceği ifade edildi.
OZAN VE ABDÜLKADİR'E TEKLİFLER VAR
Ozan Kabak ve Abdülkadir'e Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler geliyor. Ancak hem Galatasaray hem de Trabzonspor gelen teklifleri reddetti.
ROMA DA PEŞİNDE! TRANFERİNİ AÇIKLADI... Öte yandan istihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Roma'nın Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu söyledi. Di Marzio'nun haberine göre; Roma ve Ozan'ın temsilcileri bugün masaya oturacak. Toplantıdan anlaşma çıkması halinde Roma ekibi, Ozan'ın 7.5 milyon euro olan serbest kalma maddesini kullanacağı aktarıldı. İtalyan gazeteci, genç oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi durumunda transferin yaz dönemine bırakalacığını belirtti.