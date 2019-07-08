Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasıyla transfer bombaları da arka arkaya patlamaya başladı. Bu kapsamda kulüpler takımlarına uygun isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken ekiplerine uzun yıllar hizmet veren isimlerin de transferle ayrılacak olmasıyla bir dönem de kapanmış olacak.

8 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40 Güncelleme: 08.07.2019 16:46
Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek isimler ve tam 18 transfer bombasının detayları:

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Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

AHMET ÇALIK

Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın gönderilme kararı çıktı. Göztepe, Ahmet Çalık için kiralama formülüyle teklifini yineleyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüşecek olan Başkan Mehmet Sepil, bu konuda kolaylık isteyecek.

Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

25 yaşındaki futbolcuya G.Birliği, Sivas, Denizlispor, Ankaragücü ve Rize de talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 987 dakika sahada kaldı

Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

EMRAH BAŞSAN

Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Gazişehir Gaziantepspor, küme düşen Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı transfer listesine aldı. Emrah için Göztepe de resmen devrede. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

MUĞDAT ÇELİK

Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonda gösterdiği performansla kendisini Galatasaray'a taşıyan Muğdat Çelik, bu sezon 18 maçta forma şansı bulabildi ve 4 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'un ilgilendiği belirtildi. İddialara göre Başakşehir de Muğdat'ı düşünüyor

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