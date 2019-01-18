Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terimi solladı! - Fotomaç
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Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terim'i solladı!
Oyuncu satışından en fazla gelir elde eden teknik direktörler sıralaması belli oldu. İşte o liste ve zirvedeki isimler...
18 Ocak 2019 Cuma, 12:51:06
Güncelleme: 12:53:08
Takımların 'Pahalı futbolcu al, ucuza ya da bedavaya gönder' dönemi tarih oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Artık 'Ucuzu al, pahalıyı sat' sloganıyla kulüpler küçülmeye ve altyapılarına yönelmeye başladılar.
Bu nedenle mali sıkıntılarını azaltmayı ve maaş giderlerini kısmayı hedefleyen kulüpler ara transferde bu yönde önemli adımlar attı. Bu konuda en büyük adımı atan Beşiktaş oldu.
Siyah-Beyazlılar, maaş giderlerini 51.45 milyon euro düşürerek 75.1 milyon eurodan 23.65 milyon euroya indirdi.
EN AZ AKSİHAR KISITLAMA YAPTI
Akşam'ın haberine göre; Mali anlamda gider daralması konusunda Başakşehir 49.70 milyon euro olan bütçesini 37.44 milyon euro düşürerek 12.26 milyon euroya kadar kısıtlama yaptı.