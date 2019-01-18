Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terimi solladı! - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terim'i solladı!

Oyuncu satışından en fazla gelir elde eden teknik direktörler sıralaması belli oldu. İşte o liste ve zirvedeki isimler...
18 Ocak 2019 Cuma, 12:51:06 Güncelleme: 12:53:08
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terimi solladı!

Takımların 'Pahalı futbolcu al, ucuza ya da bedavaya gönder' dönemi tarih oldu.

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Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terimi solladı!

Artık 'Ucuzu al, pahalıyı sat' sloganıyla kulüpler küçülmeye ve altyapılarına yönelmeye başladılar.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terimi solladı!

Bu nedenle mali sıkıntılarını azaltmayı ve maaş giderlerini kısmayı hedefleyen kulüpler ara transferde bu yönde önemli adımlar attı. Bu konuda en büyük adımı atan Beşiktaş oldu.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terimi solladı!

Siyah-Beyazlılar, maaş giderlerini 51.45 milyon euro düşürerek 75.1 milyon eurodan 23.65 milyon euroya indirdi.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman Fatih Terimi solladı!

EN AZ AKSİHAR KISITLAMA YAPTI

Akşam'ın haberine göre; Mali anlamda gider daralması konusunda Başakşehir 49.70 milyon euro olan bütçesini 37.44 milyon euro düşürerek 12.26 milyon euroya kadar kısıtlama yaptı.

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